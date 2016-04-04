Савченко объявила сухую голодовку с 6 апреля

Об этом говорится в заявлении Савченко, копию которого опубликовал адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"На преступные действия российской власти против меня и против Украины объявляю бессрочную сухую голодовку, начиная с 6 апреля 2016 года. Требую немедленного возвращения меня в Украину! Запрещаю меня этапировать куда-нибудь, кроме Украины! (...) Запрещаю принудительно выводить меня из сухой голодовки, а также перемещать из камеры куда либо, кроме Украины", - говорится в заявлении.

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Савченко настаивает, чтобы ее этапирование происходило в присутствии представителей Украины, консула Украины в Ростове-на-Дону или ее адвокатов. Также украинка запретила любым врачам из России осматривать ее.

По словам Фейгина, никому из адвокатов, ни сестре Надежды - Вере Савченко, не удалось отговорить летчицу от сухой голодовки.

К сожалению, Вере не удалось после нас с Полозовым отговорить Надю от сухой голодовки. 6 апреля она начинает! pic.twitter.com/zD3xx4UwuI — Mark Feygin (@mark_feygin) April 4, 2016

Как сообщал УНИАН, по словам Фейгина, в настоящее время "Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду". Также, Савченко окончательно решила не подавать жалобу на приговор Донецкого городского суда Ростовской области.

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Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.