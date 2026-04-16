Председатель парламента Словении объявил о планах выйти из НАТО и посетить Москву

Словения может изменить свой курс и разорвать отношения с Североатлантическим альянсом. Об этом новый спикер Государственного собрания Зоран Стеванович сообщил в видео Radio Prvi.
Он объявил о намерении провести общенациональный опрос о выходе страны из состава НАТО.
"Мы пообещали народу референдум о выходе из НАТО и что также проведем этот референдум", – цитируют его СМИ.
Помимо выхода из Альянса, Стеванович планирует в ближайшее время посетить РФ. Он выступает за постепенную отмену антироссийских санкций, мотивируя это необходимостью экономического сотрудничества с великими державами.
"Я хотел бы строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, возведенной между Западом и Востоком. Поэтому я планирую посетить Москву в ближайшее время", – сказал политик.
Сам же Стеванович, по имеющимся данным, отрицает обвинения в пророссийских взглядах. По его словам, такие действия исключительно в интересах его государства.
"У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику независимо, суверенно", – подчеркнул спикер.
