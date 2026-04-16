Когда легче сбивать российские дроны и ракеты - днём или ночью: Игнат дал ответ

Время суток, в которое осуществляется массированная атака, влияет на то, каким образом будут сбиваться российские ударные дроны и ракеты. Об этом в эфире телеканала "Суспільне" рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В частности, его спросили, есть ли разница между дневными и ночными атаками российских захватчиков. Как отметил Игнат, на сбивание вражеских целей влияют как погодные условия, так и время суток. Если атака происходит ночью, инженерам и операторам БПЛА для сбивания "Шахедов" нужно готовить дроны с ночной камерой, которая, по словам Игната, "может видеть дрон ночью".
Днем можно использовать дрон без ночной камеры, который является более дешевым средством. Это позволяет рационально использовать имеющиеся средства.
"Мобильно-огневые группы тоже должны иметь визуальную привязку к цели. Конечно, у всех есть тепловизоры", – сказал Игнат.
Он добавил, что тепловизионное оборудование может обнаруживать цели как днем, так и ночью через тепловизор:
"Но, все-таки, визуально, пожалуй, днем лучше работать как по "Шахедам", так и по ракетам".
Как отметил Игнат, силы противовоздушной обороны Украины прогнозируют российские атаки, которые осуществляются как ночью, так и днем, чтобы максимально сбивать все цели.
По его словам, показатель сбиваемых ударных дронов типа "Шахед" сегодня серьезный, так как масштабируется производство дронов-перехватчиков и осуществляется усовершенствование авиации.
Массированная российская атака на Украину
Как сообщал УНИАН, после ночной массированной российской атаки дронами и ракетами президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных партнеров в том, что многие обязательства по усилению украинской противовоздушной обороны не выполнены.
Во время российской атаки днем 15-го и ночью 16 апреля зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях. Среди пострадавших городов – Киев, Днепр, Харьков, Одесса. Всего россияне выпустили 703 воздушные цели. Из них удалось сбить или подавить 667.