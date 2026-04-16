Ключевая страна ЕС отпустила танкер 'теневого флота' России, – морская префектура

Задержанный французскими военными нефтяной танкер Deyna, принадлежащий теневому флоту России, покинул территориальные воды Франции после уплаты штрафа, сообщила Средиземноморская префектура страны.

Танкер был задержан в международных водах 20 марта по подозрению в использовании фальшивого флага. Он шел под флагом Мозамбика и направлялся из российского Мурманска.

23 марта 2026 года компания-владелец судна признала свою вину и была приговорена судом Марселя к уплате штрафа. Как отмечается в сообщении, компания перечислила определенную судом сумму на счета Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC) и обязалась как можно скорее получить новый флаг.

Видео дня

После этого, в соответствии с законодательством Франции, префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна, и Deyna покинула территориальные воды страны. При этом в префектуре добавили, что танкер будет оставаться под наблюдением морских служб во время транзита и до выхода из вод, находящихся под юрисдикцией Франции.

По данным портала War&sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины, танкер Deyna находится под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. Танкер задействован в транспортировке российской нефти в обход ограничений Запада.

Задержание танкеров теневого флота РФ

Страны ЕС уже не впервые задерживают танкеры теневого флота РФ, но эти задержания напоминают спортивную рыбалку, несмотря на то, что сотни танкеров внесены в санкционные списки. В частности, 2 октября стало известно о задержании танкера Boracay "теневого флота" страны-агрессора. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношении танкера ведется расследование по факту "серьезных нарушений".

Впрочем, корабли регулярно отпускают после уплаты штрафа. В частности, та же Франция 17 февраля разрешила нефтяному танкеру Grinch покинуть территориальные воды страны после уплаты штрафа в несколько миллионов евро.

Однако иногда суда теневого флота РФ даже не задерживают. Так, в конце января стало известно, что испанский спасательный корабль сопровождал в марокканский порт Танжер-Мед нефтяной танкер "теневого флота" Chariot Tide, который попал под санкции Европейского Союза за перевозку российской нефти. Испанские чиновники не сообщили, почему судно Chariot Tide не задержали.

