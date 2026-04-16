Экстрадиция Лагуна: обратиться к Австрии могут как Минюст, так и Офис генпрокурора – СМИ

Бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна могут экстрадировать из Австрии как по представлению Офиса Генерального прокурора, так и по обращению Министерства юстиции.

Все будет зависеть от того, в рамках какого из более чем 10 уголовных дел будет сформировано соответствующее ходатайство и представление, говорится в публикации издания Коротко.Про.

Журналисты подробно изучили процедуру экстрадиции и пришли к выводу, что в случае, если дело находится на стадии досудебного расследования, соответствующее представление готовит следователь Нацполиции или детектив НАБУ, а передает иностранным компетентным органам Офис Генерального прокурора. В случае же, если дело находится уже на стадии судебного разбирательства – как в случае с экс-председателем правления "Приватбанка" Александром Дубилетом – то соответствующее постановление выносит суд.Следующим шагом должно стать направление запроса в Министерство юстиции Израиля через Министерство юстиции.

Тема экстрадиции вновь стала резонансной после сообщения о том, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об экстрадиции Дубилета в Украину, отмечает издание. Дело, в котором бывший глава некогда крупнейшего частного банка Украины фигурирует в качестве обвиняемого, суд начал рассматривать по существу в августе 2025 года. Ранее стало известно, что в Офис Генерального прокурора вопрос об экстрадиции из Израиля фигурантов "дела Мидас" инициировало Национальное антикоррупционное бюро, поскольку их дело еще находится на стадии досудебного рассмотрения.

По мнению авторов, с обращением о выдаче Украине наиболее востребованного к экстрадиции предпринимателя – экс-владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна – в компетентные органы Австрии могут обратиться как Минюст, так и Офис Генпрокурора, поскольку часть уголовных производств в отношении него находится на досудебной стадии, а часть – уже рассматривается судами.

Среди дел, которые уже находятся в судах, издание приводит хищение 248,1 млн грн по кредитным схемам 2012–2015 годов. Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киевав апреле 2023 года. Суд сначала закрыл производство по делу "" из-за "поправок Лозового" (истечение сроков расследования), но ОГП обжаловала это решение.

Еще одно дело в суде – вывод $76,5 млн (896,9 млн грн) через нерезидента, его рассматривает Шевченковский районный суд Киева. Обвинительный акт направлен в апреле 2023 года. 30 октября 2023 года суд объявил Лагуна в розыскна территории Украины, производство приостановлено.

Третий случай – уклонение от уплаты налогов на сумму более 33 млн грн, которое рассматривает Печерский районный суд. Лагун принимал участие в подготовительных заседаниях в сентябре–октябре 2024 года из Вены посредством видеосвязи.22 октября 2024 года Печерский суд объявил его в международный розыск и приостановил производство.

Остальные дела находятся на стадии досудебного расследования. Некоторые длятся более 10 лет. Например, производство о хищении 4,1 млрд грн из рефинансирования НБУ – с апреля 2014 года. Еще одно дело ведет СБУ – это мошенничество с аккредитивами Укрэксимбанка на $150 млн.Другое производство касается хищения 1,43 млрд грн средств этого госучреждения. Лагуну инкриминируют сговор относительно кредитного соглашения и последующего выкупа прав требования к "Ильичевскому" и "Одесскому масложировым комбинатам".Также на стадии расследования находится фиктивное увеличение уставного капитала "Дельта банка" на 1,5 млрд грн в 2011–2012 гг.

"Таким образом, при желании правоохранительных и судебных органов, по поводу экстрадиции Лагуна из Австрии можно обратиться на любой из стадий и по любому из обвинений – от неуплаты налогов до мошеннических схем с выводом рефинансирования НБУ. Другое дело, что суды и правоохранительная система уже более 10 лет фактически игнорируют необходимость привлечения к ответственности виновника одного из крупнейших банкротств за всю историю экономики независимой Украины, за которое заплатили налогоплательщики из своих карманов через займы для Фонда гарантирования вкладов физических лиц из бюджета. Только по этому эпизоду сумма убытков, причиненных деятельностью Лагуна, превышает 23 млрд грн, тогда как общая сумма нанесенного ущерба – в том числе из-за хищения средств рефинансирования НБУ и кредитов от государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка – более 1,5 млрд долларов. Сумма, ради которой экстрадиционные процессы, возможно, стоило бы ускорить", – заключает издание.

