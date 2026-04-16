У людей двух профессий риск развития болезни Альцгеймера самый низкий, – исследование

Между этими двумя профессиями действительно есть некоторое сходство.

Большинство людей считают, что для долгой и здоровой жизни нужно правильно питаться и заниматься спортом. Однако исследования показывают, что влияние оказывают и другие факторы – в частности, ваша работа.

Новые исследования утверждают, что люди, работающие на двух конкретных должностях, могут иметь меньший риск умереть от болезни Альцгеймера в более пожилом возрасте. Хотя это звучит странно, объяснения того, как эти работы влияют на мозг, действительно имеют смысл, пишет ресурс Your Tango.

Так, исследование Mass General Brigham выявило, что болезнью Альцгеймера реже страдают те, кто работает таксистами или водителями скорой помощи. Были собраны данные из 8 972 221 свидетельств о смерти взрослых, после чего исследователи сопоставили причину смерти с профессией, которой умершие занимались большую часть своей жизни.

"Водители такси и водители скорой помощи постоянно ориентируются на изменчивых маршрутах, принимают мгновенные решения, а также создают и обновляют в памяти карты окружающей среды", – говорится в материале.

Данные из свидетельств о смерти были собраны в отношении 98 % населения Соединенных Штатов за период с начала 2020 года до конца 2022 года. Из всех проанализированных лиц 348 328 умерли от болезни Альцгеймера. Результаты исследования не обязательно означают, что работа водителем такси или скорой помощи автоматически снижает риск развития и смерти от болезни Альцгеймера. Однако между этими двумя профессиями действительно есть определенное сходство.

"Та самая часть мозга, которая участвует в создании когнитивных пространственных карт, которые мы используем для ориентации в окружающем мире, также участвует в развитии болезни Альцгеймера", – пояснил один из исследователей, доктор Вишал Патель.

Соответственно, может существовать связь с гиппокампом, который помогает преобразовывать кратковременные воспоминания в долговременные, способствует пространственной памяти и помогает с "вербальной памятью".

Это одна из первых областей, которая ухудшается при болезни Альцгеймера, отметило издание.

"Наши результаты указывают на вероятность того, что неврологические изменения в гиппокампе или других участках мозга у водителей такси и скорой помощи могут быть причиной более низких показателей заболеваемости болезнью Альцгеймера", – отметил исследователь доктор Анупам Джен.

Поскольку водители такси и скорой помощи часто движутся по непредсказуемым маршрутам, которые им приходится корректировать в режиме реального времени, логично, что их навигационные навыки лучше, и это влияет на мозг. В отличие от таксистов или водителей скорой помощи, водители автобусов, капитаны кораблей и пилоты самолетов движутся по заранее определенным маршрутам, которые почти не требуют корректировки.

При этом исследователи отметили, что люди со склонностью к развитию болезни Альцгеймера, вероятно, реже выбирают профессии, требующие значительной нагрузки на память. К тому же, хотя некоторые люди остаются в одной профессии на протяжении большей части жизни, другие часто меняют работу.

