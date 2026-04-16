Появились первые фото смартфона Xiaomi 18 Pro: что нового

В сети появились первые рендеры будущего флагмана Xiaomi – модели 18 Pro, которые раскрывают знакомый, но доработанный дизайн устройства.

Судя по утечке GSMArena, смартфон сохранит характерную "платформу" камеры на задней панели – широкий модуль с тремя объективами. Главная особенность – наличие второго дисплея на задней стороне, который Xiaomi, похоже, не собирается убирать, а наоборот – продолжит развивать.

По данным источников, Xiaomi планирует превратить его из вспомогательного элемента полноценный инструмент с поддержкой AI – с "умными" функциями и самостоятельными сценариями использования.

Одним из ключевых нововведений станет отдельная кнопка для работы с ИИ, расположенная на боковой грани. Она позволит быстро запускать различные функции – например, голосового помощника или управление устройствами экосистемы Xiaomi. При этом кнопку можно будет настраивать под разные сценарии использования.

Что касается остальных характеристик, ожидается компактный плоский экран размером 6,3 дюйма, две камеры по 200 Мп, а также новый флагманский чип Snapdragon, выполненный по 2-нм техпроцессу.

Презентация линейки Xiaomi 18 ожидается осенью. Ранее в сети засветился базовый Xiaomi 18 в дизайне "старых" iPhone Pro.

Как УНИАН уже рассказывал, Xiaomi повышает цены и отменяет скидки на смартфоны из-за дорогой памяти. С 11 апреля стоимость флагмана Redmi K90 Pro Max увеличилась примерно на 30 долларов.

