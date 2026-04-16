ПВО, дроны и боеприпасы: в Минобороны озвучили масштаб новой помощи от партнеров

Страны-партнеры объявили о новых пакетах поддержки Украины, и значительная часть взносов направлена на критически важный механизм "Список первоочередных потребностей Украины" (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL), а также на укрепление ПВО, развитие дронных возможностей и обеспечение боеприпасами.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Отмечается, что среди ключевых объявлений:

Германия – $4 млрд на укрепление ПВО и $600 млн на развитие возможностей дальних и средних ударов. Отдельно – инициатива министра обороны Бориса Писториуса по срочному укреплению ПВО Украины: уже привлечено €2 млрд от партнеров;

Великобритания – крупнейший пакет поддержки в сфере дронов в этом году;

Нидерланды – €248 млн на БПЛА для Украины;

Норвегия – $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и $150 млн на развитие логистического хаба; также вклад в PURL;

Испания – €215 млн через механизм SAFE (вероятно, речь идет о Security Assistance For Europe – "Инициатива безопасности для Европы"), а также предоставление ракет для Patriot;

Бельгия – €75 млн на "чешскую снарядную инициативу", €75 млн на немецкую инициативу по ПВО, €85 млн на коалицию дронов, поддержка F-16, а также усиление санкционного давления на российский теневой флот;

Канада – $15 млн в фонд NSATU (вероятно, речь идет о NATO Security Assistance and Training for Ukraine – "Инициатива НАТО по безопасности и подготовке для Украины"), $42 млн на "чешскую инициативу", $17 млн – критическое инженерное оборудование;

Люксембург – $29 млн в PURL, включая финансирование международных фондов и прямые закупки вооружения;

Литва – $39 млн на "чешскую инициативу", $29 млн в PURL, помощь в закупке бронетехники и поддержка реабилитации ветеранов;

Эстония – $13 млн в PURL.

В Минобороны подчеркнули, что Украина благодарна за последовательную поддержку.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (34-е заседание формата "Рамштайн"), что союзники Украины продолжат оказывать военную поддержку Украине для самозащиты и ответа на российскую агрессию. Он отметил, что Путин хотел, чтобы партнеры Украины отвлеклись на конфликт на Ближнем Востоке, но члены формата "Рамштайн" помнят свой долг перед Украиной, а также признают, что российская агрессия усиливается.

Он отметил, что российские потери на фронте выросли на треть и в марте составили более 35 тысяч человек. Это самое большое зафиксированное число российских потерь за один месяц, в основном благодаря работе дронов. Гили объявил о крупнейшей поставке дронов из Соединенного Королевства для Украины в этом году – более 120 тысяч новых дронов будут доставлены из Великобритании в Украину. Также будут предоставлены сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет для ПВО.

