Путин ударил перед визитом Уиткоффа: эксперт объяснил, чего добивается РФ массированными атаками

Последние массированные атаки врага – это прежде всего давление на мирное население, чтобы Украина приняла условия РФ на переговорах о мире. Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

"Тяжелые стратегические ракетоносцы просто так в воздух не поднимать. Они авиационного керосина выпивают очень много. Допустим, один Ту-160 три железнодорожные цистерны вливает в себя, а Ту-95 – больше чем цистерну, за 60 тонн. То есть, по большому счету, просто так их поднимать в воздух для того, чтобы развернулись и сели обратно, вряд ли кто-то будет. Могли проводить, допустим, тренировочные полеты для перевозки экипажей, для выхода, допустим, на цель", – сказал он.

По его словам, если не было запусков, скорее всего, были какие-то нештатные ситуации. А нештатные ситуации могли быть в связи с невыходом ракет, с отказом авиатехники, с доразведкой.

"Есть еще одна причина – попытка определить алгоритм работы нашей системы противовоздушной обороны. Вряд ли это она, но как одна из версий. А атака, которая была в течение последних суток, это массированная системная, комбинированная атака. Она довольно-таки была неплохо проработана с точки зрения расположения, запуска, количества в том числе. Было запущено более 700 ракет. 19 баллистических ракет, восемь мы перехватили. Показатель не очень хороший. Под удар попали Киев, Днепр преимущественно, ну и еще досталось Харькову и Одессе", – пояснил эксперт.

Свитан отметил, что это были геноцидные удары, террористические, потому что в основном пытались добраться до мест проживания нашего населения.

"Скорее всего, этот удар был именно в таком террористическом геноцидном режиме. Атака, которая сама по себе направлена на давление на население. То есть для того, чтобы заставить украинское общество капитулировать на российских условиях. Впереди приезд того же Виткоффа (Стив Виткофф – спецпредставитель США, – ред.), это же мы прекрасно понимаем. Давление идет в этом смысле", – сказал эксперт.

По его словам, чтобы снять это давление, "нужно выходить из переговорных процессов", мол, "тогда террорист не будет убивать заложников"^

"Весь смысл в том, почему с террористами никто не контактирует, но именно в этом и заключается проблема. Террорист, когда находит площадку для переговоров, излагает свои требования, а затем начинает убивать заложников для того, чтобы эти требования были приняты".

Свитан добавил, что пока у нас не будет собственной баллистики, россияне будут нас терроризировать, особенно накануне каких-то так называемых мирных переговоров.

Комбинированная российская атака на Украину

Как сообщал УНИАН, особенностями последней российской комбинированной воздушной атаки стало применение большого количества баллистики, а также перенос ударов на другое время суток. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что атака состояла из двух волн. Первая – крылатыми ракетами – произошла накануне вечером. Вторая волна – баллистическими ракетами – пришлась на ночь.

"После "перемирия", которое у нас было (по крайней мере, "Шахедов" и ракет в середине не было), в ночь на 15 апреля противник применил более 300 беспилотников. Проведя такую разведку боем, противник продолжил атаку – провел 2 волны, применив ракеты наземного и воздушного базирования Х-101, "Искандер-К" и "Искандер-М", – отметил представитель Воздушных сил.

