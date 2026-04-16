Разрушенные квартиры и десятки авто: ужасные последствия атаки на Киев (фото, видео)

В результате сегодняшней ракетно-дроновой атаки в Киеве зафиксированы многочисленные разрушения – разрушены многие квартиры, сгорели десятки автомобилей, есть погибшие и очень много пострадавших. СМИ показали последствия атаки и рассказали, как жители города приходят в себя после российских ударов.

Всего в столице погибли четыре человека: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок, также известно о 58 пострадавших. В то же время, как рассказала "Киев24" директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, количество пострадавших может расти, поскольку люди продолжают прибывать в медицинские учреждения самостоятельно. Она также добавила, что в больнице в тяжелом состоянии находятся мать с ребенком.

В Оболонском районе ракета попала в парковку автосалона, сгорело более 60 автомобилей, и еще многие были повреждены осколками. В результате удара погибли двое охранников, которые как раз заступили на смену – Юрий и Сергей. Также взрывной волной повреждена расположенная рядом АЗС.

Жители Подольского района, который стал одной из целей вражеской атаки, поделились свидетельствами о пережитом. Рассказывают, что у многих значительные порезы лица и рук от осколков стекла. Также в домах много разрушенных квартир.

"Все разбито, есть такие квартиры, в которых жить невозможно", – рассказывает женщина по имени Любовь.

Другая жительница Подола, Юлия, рассказывает, что мужчина, который жил в одной из квартир, был на балконе, но успел забежать в общий коридор.

"Мне кажется, это в большей степени спасло его", – рассказывает она.

Еще одна жительница дома рассказывает, что видела, как дрон летел "прямо над гаражами".

"Произошел взрыв, мы начали быстро собираться. Жители нашего дома сразу побежали помогать соседям, у которых возникли сложности с эвакуацией из-за завалов, – вспоминает она.

"Этот огонь, этот взрыв… Я закричала", – делится другая женщина, Ирина.

Атака на Украину

Россияне с вечера 15 апреля осуществили две волны комбинированных атакпо территории Украины с применением 703 воздушных целей: 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400; 20 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 БПЛА.

"Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 точках, а также падение сбитых (обломков) в 25 точках.

В Киеве в результате атаки погибли 4 человека, среди них ребенок, еще около 60 человек получили ранения.

Также армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами. Погибло 9 человек, более 20 – пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: