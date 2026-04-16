Ограничение срока службы вагонов приведет к росту стоимости перевозок, – эксперт

Списание вагонов по возрасту выгодно монополистам и искажает конкуренцию, отмечает эксперт.

Списание грузовых вагонов по возрасту является необъективным и создает риски для конкуренции на рынке перевозок. Об этом заявил директор по транспорту компании "Ост-Вест Логистик Нетцверк" Николай Сайгак.

По его словам, вызывает вопросы сам механизм оценки состояния вагонов – ведь фактически это решение работает в интересах Укрзализныци как монополиста на железнодорожном рынке, который имеет значительное влияние на рынок.

"От оценки технического состояния вагонов зависит конкурентоспособность частных операторов. Это постановление, по сути, играет на руку "Укрзализныце", ведь уменьшает количество частного подвижного состава", – отметил Сайгак.

Он напомнил, что предпосылки для нынешней ситуации сформировались еще до полномасштабной войны, когда украинские операторы активно закупали подержанные вагоны. Это покрыло дефицит вагонов на украинском рынке и способствовало росту перевозок. Но после начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась: объемы перевозок сократились из-за падения внешнеэкономической активности, тогда как количество вагонов осталось относительно стабильным.

"Грузов стало меньше, а вагонов – почти столько же. Началась борьба за грузы, поэтому Укрзализныця заинтересована в сокращении частного парка", – уверен эксперт.

Дополнительным фактором давления на частных владельцев вагонов стал резкий рост стоимости их ремонта: по словам Сайгака, после реформирования ремонтного направления УЗ и создания отдельной вагонной компании депо получили задание работать на самоокупаемость. В результате стоимость планового ремонта вагонов значительно выросла, и сейчас, по оценкам эксперта, она окупается лишь за полгода работы вагона.

"Для владельцев это экономически невыгодно. Поэтому многие просто ставят вагоны на отстой, когда наступает время ремонта", – говорит он.

На фоне ограниченного доступа к инвестициям и общего сокращения перевозок это приводит к постепенному уменьшению частного вагонного парка. Соответственно, бизнес недополучает доходы, а рынок становится менее конкурентным.

"Когда у бизнеса уменьшается количество рабочего парка, он меньше перевозит и меньше зарабатывает. Бизнес страдает, а Укрзализныця – остается убыточной", – подчеркнул Сайгак.

Как известно, правительство планирует массовый вывод из эксплуатации грузовых вагонов, возраст которых не соответствует норме. Из-за такого "эйджизма" уже к 2031 году рынок может потерять почти 68 тыс. вагонов. Это означает резкий дефицит подвижного состава, ведь на обновление нужно почти 2 миллиарда долларов, которых в Украине нет. Последствия для экономики, по оценкам аналитиков, будут серьезными, ведь нечем будет перевозить грузы, в результате чего вырастут цены на логистику и упадет экспорт. Это напрямую ударит по экономике и приведет к потере рабочих мест.