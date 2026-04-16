Убить больше людей: эксперт раскрыл тактику россиян во время ночной атаки на Киев

В ночной атаке на Киев российские оккупанты применили тактику двойных ударов.
Об этом в эфире "Киев 24" сказал авиационный эксперт Богдан Долинце, комментируя особенности ночной вражеской атаки на столицу.
"Последняя из атак, которая произошла этой ночью, свидетельствует о так называемом применении двойных ударов. То есть, когда по тем же целям через определенный период времени наносится повторный удар", – отметил он.
Эксперт пояснил, что в первую очередь это делается для того, чтобы максимизировать последствия. В частности, для персонала, который приезжает на помощь.
На вопрос о низком пролете "Шахедов" и сложности работы по таким целям в условиях плотной застройки Долинце подчеркнул, что это чрезвычайно сложно: из-за сложности обнаружения дронов, идентификации их точного направления движения и координат.
"Третья ключевая составляющая – это этап перехвата. В условиях плотной жилой застройки при полетах на сверхмалых высотах перехватывать такие вражеские системы чрезвычайно сложно", – сказал авиаэксперт.
Он подчеркнул, что полет вражеского дрона происходит между домами, поэтому в случае применения вооружения для его сбивания есть вероятность того, что обломки нанесут дополнительные повреждения зданиям или приведут к травмированию людей.
Ночная атака на Киев
Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 апреля в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Россияне запустили по нашей стране ракеты и "Шахеды". О попаданиях сообщалось в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. Есть раненые и погибшие.
В частности, в Киеве погибли четыре человека, среди них – 12-летний ребенок. Также сообщалось о 54 раненых.