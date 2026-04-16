'Мисс Украина-Вселенная' ответила, сколько тратит на еду и коммуналку

Модель продемонстрировала содержимое своего холодильника.

Известная украинская модель, победительница конкурсов красоты "Мисс Украина – Вселенная 2021" и "Мисс Интерконтиненталь Украина" Анна Неплях призналась, сколько тратит на еду и коммунальные услуги ежемесячно. Об этом она рассказала в интервью блогерше Оксане Кучме.

Анна Неплях заявила, что на продукты ежемесячно она тратит примерно 15-20 тысяч гривень, и показала содержимое своего холодильника.

Она призналась, что недавно приготовила котлеты, а еще в ее холодильнике стоит мамина заготовка и магазинные блюда из отдела "Кулинария".

Также модель продемонстрировала индюшиные сосиски и пожаловалась, что стоят они 700 гривень. В морозилке у нее хранятся "ленивые" вареники, сырники, масло, сало и замороженная черная икра.

"Черная икра замороженная. Мне дарят вместо букетов цветов. Я очень люблю практичных мужчин", – рассказала Неплях.

Но самой большой статьей расходов модели оказались коммунальные услуги.

"У меня дорогая коммуналка. У меня 20 тысяч может уйти только на коммуналку, потому что у меня там склады есть, у меня там еще что-то...", – призналась она.

