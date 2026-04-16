Оккупанты серьезно оживились на участках фронта в двух областях, - Трегубов

Оккупанты усиливают давление, применяя тактику небольших пехотных групп для скрытого проникновения.

В Сумской и Харьковской областях, а также на Лиманском направлении фиксируется заметное оживление российских захватчиков. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает "Эспрессо".

"Враг активно наращивает свои усилия, в первую очередь, из-за того, что инфильтрации становятся более эффективными: появляется листва, трава, то есть появляется возможность более эффективно проникать в наши порядки с помощью небольших пехотных групп", - сказал он.

По словам спикера, это основная тактика прошлого года, и она остается основной, поскольку других эффективных не существует, поэтому приходится иметь дело с этим.

Видео дня

Трегубов также отметил, что в зоне ответственности Группировки объединенных сил наблюдается серьезное оживление врага в Сумской, Харьковской областях и в части Донецкой области – на Лиманском направлении. Россияне активно пытаются продвигаться, что создает определенные проблемы.

"Понимаем, что весной обычно такие мероприятия становятся более эффективными, потому что больше возможностей для скрытого проникновения. Поэтому стараемся держать фронт, придерживаться собственных стандартов по объемам уничтожения российских инфильтрантов, но это непросто", – подчеркнул спикер.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, согласно данным аналитиков Института изучения войны, Вооруженные силы Украины продвинулись в направлении Славянска и Константиновки в Донецкой области.

В ISW отмечают, что украинская оборона продолжает сдерживать российские попытки захватить Константиновку. Так, российские войска, вероятно, достигли восточной окраины Константиновки, но юго-восточная часть города остается спорной "серой зоной".

Вас также могут заинтересовать новости: