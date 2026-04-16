Всего россияне хотели приобрести более 1700 бронеавтомобилей "Рысь".

Россияне назвали "Рыси", созданные на базе итальянских машин Iveco LMV, лучшими бронеавтомобилями своих вооруженных сил. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

"Лучший защищенный автомобиль такого класса на данный момент в ВС РФ", – пишет "Военный Осведомитель", добавив, что по требованию Минобороны РФ в конструкцию и оснащение машины для ВС РФ было внесено 52 изменения.

Подтверждением высокой защиты бронеавтомобиля послужил предыдущий пост канала, где был продемонстрирован момент попадания FPV-дрона (вероятно, с осколочной боевой частью) по бронеавтомобилю Iveco LMV ВСУ.

"Машина выдержала попадание, а экипаж уцелел. Это наглядный пример того, зачем нужно больше бронеавтомобилей – далеко не все используемые дроны несут кумулятивную боевую часть, способную одинаково легко поразить как броневик, так и буханку", – отмечают россияне.

Как россияне получили "Рыси"

В декабре 2010 года стало известно, что Министерство обороны РФ приняло Iveco LMV на вооружение российской армии и выделило около 30 млрд рублей на приобретение 1775 машин в течение 2010-2016 годов.

Закупка иностранной техники при наличии на вооружении российской бронемашины "Тигр" вызвала критику со стороны военного руководства РФ. Кремлевские пропагандисты тогда писали, что "Рысь" якобы уступает "Тигру" (спорное утверждение, учитывая неоднозначную репутацию последнего).

Позже россияне прекратили закупки Iveco LMV. По данным из открытых источников, по состоянию на 2016 год у них было более 60 таких машин. Количество заказанных превышало 350 единиц.

До этого российский военный корреспондент Дмитрий Кулько оценил новый российский бронеавтомобиль "Сармат-3", который используется военными ВС РФ. Он отметил, что салон бронированной машины слишком тесен.

По словам россиянина, чтобы впятером влезть в машину, пришлось выполнять "чудеса эквилибристики". Он добавил, что если что-то случится, быстро из машины выпрыгнуть не удастся.

Напомним также, что ранее в России сообщили о разработке нового легкого бронеавтомобиля под названием "Легионер". По замыслу, эта машина должна заполнить нишу между небронированными военными автомобилями и бронетранспортерами, обеспечивая потребности российской армии.

А недавно стало известно, что российской армии передали вездеходы "Улан-2" с защитой от FPV. По мнению специалистов, поставки вряд ли окажут решающее влияние, ведь машина не обеспечивает качественного преимущества в огневой мощи, защите или живучести.

Вас также могут заинтересовать новости: