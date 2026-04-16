Китай блокирует стратегический морской путь за тысячи миль от Ормузского пролива, - Bild

Пока США сосредоточили внимание на блокировании Ормузского пролива и обсуждении возможного мирного соглашения, Китай воспользовался моментом и перекрывает подход к стратегически важному рифу Скарборо в Южно-Китайском море, где проходит около трети мирового морского грузооборота.

Скарборо – традиционный рыболовный район, расположенный в 220 км к западу от филиппинского острова Лусон. Обе страны претендуют на эту территорию, поскольку она находится в важной рыболовной и торговой зоне, однако Китай фактически контролирует её с 2012 года.

При этом, как пишет BILD, спутниковые снимки показали, что Китай использует корабли и плавучий барьер для блокирования доступа к рифу.

"Пока мир с замиранием сердца смотрит на Ормузский пролив и его двойную блокаду Ираном и США, Китай примерно в 3700 морских милях оттуда, в Южно-Китайском море, также начинает устанавливать морскую блокаду", – отметил эксперт по геополитике профессор Клеменс Фишер.

Он указывает, что через Южно-Китайское море ежегодно проходит около трети мирового морского грузооборота, то есть товаров на сумму около 3,3 триллиона долларов США. И последствия такой блокады будут ощутимы во всём мире.

"Одна только эта неопределённость способна привести к повышению страховых премий за суда и грузы, а значит, и к росту транспортных расходов, которые отразятся на конечных ценах для потребителей. Это означает, что многие товары могут подорожать", - отмечает он.

Проблема с Ормузским проливом

12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американским флотом. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что блокада Ормузского пролива будет противоречить интересам международного сообщества. Он призвал все стороны к спокойствию и сдержанности. Уже 15 апреля Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив.

Также ранее в Пентагоне заявили, что уже в ближайшие дни США направят на Ближний Восток тысячи дополнительных американских военнослужащих для усиления давления на Тегеран на фоне продолжающихся переговоров. Таким образом Трамп намерен склонить Иран к заключению сделки на своих условиях.

