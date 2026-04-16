'Отхожу от ночи': Денисенко заявила о 'прилете' в соседний ЖК в Киеве (фото)

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о "прилете" в соседний жилой комплекс (ЖК) во время удара по Киеву в ночь на 16 апреля.
"Слава Богу, что настал день для нас. Сыночек в школе, а я отхожу от ночи. Попадания в соседний ЖК. Впервые за всю войну Андрюша дома слышал взрывы", - отметила актриса в Instagram в stories, говоря о 8-летнем сыне.
Наталка также добавила фото сообщения учительницы сына. Женщина написала, что мальчику уже лучше, однако он рассказал ей о страшной ночи так:
"Говорил, что кричал и из-за взрывов не мог спать. Тогда мама пришла и закрывала ему ушки".
Атака на Киев в ночь на 16 апреля - что сообщалось
Напомним, в ночь на 16 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. Известно, что погибли четыре человека, среди которых - 12-летний ребенок. Десятки человек пострадали.
