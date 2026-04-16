Калорийная бомба: этот популярный продукт содержит 23 чайные ложки сахара на упаковку

Этот популярный продукт многие считают хорошей и здоровой альтернативой свежим фруктам в несезон, но на самом деле в нем скрыто ужасающее количество сахара. Речь идет о консервированных персиках, которые многие любят и часто покупают в качестве быстрого и вкусного дополнения к тортам, творогу или утренней овсянке, даже не подозревая, какая это на самом деле калорийная бомба. Об этом рассказала эксперт по здоровому питанию Катажина Босацка порталу Onet.

Согласно анализу эксперта, одна стандартная упаковка консервированных персиков содержит эквивалент целых 23 чайных ложек сахара. Такая мощная доза подсластителя обусловлена ​​тем, что эти фрукты погружены не в натуральный сок, а в густой глюкозно-фруктозный сироп или раствор сахарозы. В результате то, что выглядит как порция фруктов, на самом деле является концентрированной калорийной бомбой, которая значительно превышает безопасную суточную норму потребления добавленного сахара для взрослого человека.

Эксперт назвала несколько важных причин, по которым следует исключить консервированные персики из нашего регулярного рациона. Прежде всего, такое огромное количество сахара вызывает немедленный и быстрый скачок уровня глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу выделять огромное количество инсулина. Регулярное воздействие на организм таких колебаний – верный путь к развитию инсулинорезистентности, избыточного веса и диабета 2 типа.

Кроме того, сахар в жидкой форме быстро усваивается организмом, из-за чего чувство сытости после такой еды очень быстро исчезает, вынуждая нас к дополнительным перекусам.

Еще один аргумент против употребления фруктов в сиропе – их низкая питательная ценность по сравнению со свежими аналогами. Процесс пастеризации и длительное хранение в сиропе приводят к тому, что персики теряют большую часть ценных витаминов, особенно витамина С и витаминов группы В, которые чувствительны к высоким температурам. В результате потребители получают продукт, богатый в основном пустыми калориями и лишенный ключевых ферментов и антиоксидантов.

Кроме того, кислая среда в сочетании с огромным количеством сахара создает идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих кариес, что делает этот продукт особенно вредным для здоровья полости рта.

Вместо консервированных персиков стоит выбирать свежие персики в сезон или замороженные персики вне сезона, поскольку процесс заморозки лучше всего сохраняет питательную ценность фруктов без добавления ни грамма сахара.

Однако если вам все же нужны консервированные фрукты, диетологи советуют искать варианты в собственном соку и всегда промывать фрукты в сите перед употреблением, что удалит хотя бы часть вредного сиропа.

