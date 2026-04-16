РФ оставила без света жителей в 9 областях: Минэнерго сообщило, будут ли введены графики

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Россия в ночь на 16 апреля массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остаются без света, сообщает Минэнерго.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – заверили в энергетическом ведомстве.

Вместе с тем в Минэнерго отметили, что плановых отключений света по графику для населения или бизнеса 16 апреля не прогнозируется.

Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в энергетическом ведомстве.

Удары РФ по Украине

С утра 15 апреля до утра сегодняшнего дня россияне осуществили две волны комбинированных атак по Украине с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников. По данным Воздушных сил, РФ во время атаки применила 659 беспилотников и 44 ракеты различных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 25 локациях.

Среди приоритетных целей вражеских дронов и ракет остаются объекты энергетики. В частности, в результате атаки в ночь на 15 апреля часть Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областей временно осталась без света.

Как пояснял руководитель центра исследований энергетики Александр Харченко, украинцев все еще ожидают отключения света в периоды наибольшего потребления, поскольку из-за массированных атак РФ была утрачена часть генерации. По его словам, для восстановления утраченных мощностей потребуется три года.

