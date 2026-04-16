Темпы промышленного производства в Пекине превысили ожидания аналитиков.

В первом квартале ВВП Китая вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Financial Times пишет, что экспорт, производство высокотехнологичной продукции и фискальные стимулы компенсировали все еще слабую внутреннюю экономику.

Этот результат оказался лучше оценок аналитиков, которые прогнозировали 4,8%. Также он превысил результат предыдущего квартала, когда экономика выросла на 4,5%.

Показатель роста ВВП в первом квартале также находился на верхней границе правительственного целевого показателя на этот год в 4,5–5%.

Рост частично был обусловлен лучшим, чем ожидалось, промышленным производством, которое в марте выросло на 5,7% в годовом исчислении по сравнению с прогнозами аналитиков на уровне 5,3%.

Рост розничных продаж, который считается одним из показателей потребительских настроений, оказался слабее, чем ожидалось, и составил 1,7% по сравнению с прогнозами аналитиков на уровне 2,4% в марте.

Национальное бюро статистики КНР сообщает: темпы роста промышленного производства ускорились, что сопровождалось стремительным укреплением секторов производства оборудования и высокотехнологичного производства.

Бюро сообщает, что в первом квартале производство оборудования выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство высокотехнологичной продукции – на 12,5%, причем производство оборудования для 3D-печати, литий-ионных аккумуляторов и промышленных роботов выросло соответственно на 54%, 40,8% и 33,2%.

По ожиданиям, экономика Китая должна испытать удар от войны президента США Трампа против Ирана и роста цен на энергоносители. Это должно ослабить длительное дефляционное давление, но в то же время ударить по и без того узкой марже гиперконкурентного промышленного сектора Пекина.

В то же время китайские аналитики отмечают: хотя цены на топливо снизят внутренний спрос, они будут стимулировать китайский экспорт зеленой энергетики. В итоге китайская экономика будет держаться хорошо, но станет все более зависимой от внешнего спроса.

По предварительным договоренностям, китайский лидер Си Цзиньпин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в середине мая в Пекине для проведения переговоров. Целью станет продление годового торгового перемирия между странами.

По мнению The Washington Post, Трамп уже дважды потерпел поражения в своих войнах – торговой против Китая и активной против Ирана – из-за способности противника удачно использовать экономические рычаги. В контексте Пекина это касается его монополии в сфере редкоземельных металлов, Ирана – Ормузского пролива.

Китай и Иран объединяют дружеские связи на фоне общей нетерпимости к Вашингтону. Два танкера иранского теневого флота, которые в четверг 16 апреля утром прорвали американскую блокаду Ормуза, связывают с Китаем.

