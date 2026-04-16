Шекспир купил дом в Лондоне незадолго до смерти: ученые впервые раскрыли локацию

Новое открытие меняет представление о последних годах жизни драматурга и его планах в столице.

Британские исследователи впервые смогли точно установить местонахождение лондонской недвижимости Уильяма Шекспира, приобретенной им в 1613 году – за три года до смерти. Дом находился в районе Блэкфрайерс недалеко от Темзы, пишет The New York Times.

Открытие сделала профессор Люси Манро из Королевского колледжа Лондона, проанализировав архивные документы XVII века. Ранее было известно лишь приблизительное расположение дома, однако теперь удалось подтвердить точный участок и даже его размеры.

Что удалось выяснить

Исследование показало, что дом располагался недалеко от театра Блэкфрайарс, где выступала труппа "Королевские люди", для которой писал Шекспир. Также рядом находился театр "Глобус".

По словам Манро, это открытие заставляет по-новому взглянуть на поздний период жизни драматурга:

"Это открытие ставит под сомнение нарратив о том, что Шекспир просто переехал в Стратфорд. Это заставляет нас снова задуматься о его отношениях с Лондоном: почему он хотел купить недвижимость в Лондоне в 1613 году?"

Новые версии о жизни Шекспира

Исследовательница предполагает, что Шекспир мог планировать проводить больше времени в Лондоне и продолжать работать. В частности, не исключено, что часть пьесы "Два благородных родственника" он написал именно в этом доме вместе с Джоном Флетчером.

"Одна из причин, по которой я сомневаюсь, что он не собирался использовать эту недвижимость для себя, заключается в том, что она находится в Блэкфрайерс", – отметила Манро.

Другие эксперты также считают, что драматург оставался активным в Лондоне даже после формального "выхода на пенсию".

"Эти документы могут и не доказывать окончательно присутствие Шекспира в Лондоне после 1611 года, но они еще больше подтверждают то, что давно подозревалось", – сказал исследователь Рене Вайс.

Что случилось с домом

Здание было уничтожено во время Великого лондонского пожара 1666 года, что частично объясняет недостаток информации о нем.

Позже выяснилось, что участок был довольно большим и даже мог быть разделен на два дома. Исследователи также предполагают, что недвижимость могла использоваться в качестве инвестиции, жилья или даже рабочего пространства.

Шекспир снова в центре внимания – последние новости

Как сообщал УНИАН, на фоне успеха исторической драмы "Гамнет" (Hamnet), номинированной на восемь наград "Оскар-2026" и признанной одним из лучших фильмов прошлого года, в Великобритании наблюдается всплеск интереса к так называемым "шекспировским" местам.

Примечательно, что сам фильм, действие которого происходит в Стратфорде-на-Эйвоне и Лондоне, на самом деле не снимался в родном городе знаменитого драматурга.

