Стало известно, где будут снимать 4 сезон сериала 'Белый лотос'

Дата выхода фильма пока держится в секрете.

Компания HBO официально объявила, где будут проходить съемки 4-го сезона популярного сериала "Белый лотос".

Как пишет издание Independent, хитовая лента Майка Уайта о приключениях отдыхающих меняет привычные пляжные пейзажи на красную дорожку, ведь некоторые сцены планируют снимать во время Каннского кинофестиваля.

"Съемки запланированы преимущественно в Каннах, Сен-Тропе и Монако, с дополнительными съемками в Париже, хотя сама история останется сосредоточенной на Французской Ривьере", – отмечают создатели.

Кстати, в отличие от предыдущих сезонов, в которых отели сети "Four Seasons" использовались в качестве дублеров вымышленного курорта, следующая часть отйдет от этого подхода. В частности, HBO не продлила свое маркетинговое партнерство с гостиничной группой. Поэтому где и когда выйдет четвертый сезон – пока неизвестно. Ранее отмечалось, что съемки планируются на 2026 год.

Что известно о сериале "Белый лотос"

К слову, "Белый лотос" – это американский сатирический комедийно-драматический телесериал. Первый сезон вышел на экраны 11 июля 2021 года. Сериал рассказывает о жизни отдыхающих и работников отеля, с которыми происходят различные приключения.

