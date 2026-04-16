Украинский продюсер сделал резкое заявление о Потапе и Насте Каменских

Михаил Ясинский высказал мнение о том, почему певица продолжает жить с рэпером за границей.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, раскритиковавший предательницу Таисию Повалий, высказался и о скандальном рэпере Потапе с певицей Настей Каменских.

Как он заявил в интервью Дмитрию Гордону, лично он не хотел бы, чтобы Потап возвращался в украинский шоу-бизнес.

"Я не хотел бы, чтобы творчество Потапа стало востребованным в Украине! Не чтобы он появился, а чтобы возникли причины его появления с тем материалом, который он делает, с той, скажем так, содержательной частью своего творчества. Сегодня Потапа как украинского артиста нет", – подчеркнул Михаил

Видео дня

Ясинский также добавил, что жена артиста Настя Каменских, которая в прошлом году опозорилась заявлением о языке, не просто так решила остаться с рэпером за пределами Украины.

"Они друг друга невероятно дополняют. Это какое-то уникальное сочетание характеров, образов, темпераментов, энергий. Однако попытка остаться ей здесь одной, без своего источника вдохновения, креатива и т.п., оказалась сложной. Поэтому, возможно, Потап нашел ей объяснение, почему она должна быть с ним там, а не он с ней здесь", – отметил продюсер.

Ясинский подчеркнул, что многие артисты, оставшиеся в стране во время войны, работают сейчас в режиме "неопределенности и тумана". Однако отъезд Потапа и Насти, по словам продюсера, глобально ничего не изменил.

