На Антикитере нашли артефакты с корабля, затонувшего 2000 лет назад: что поразило археологов

Древний затонувший корабль снова в центре внимания, поскольку обнаруженные на нем артефакты свидетельствуют о новых открытиях.

Более 50 новых артефактов были извлечены из знаменитого затонувшего корабля на Антикитере.

Как пишет Daily Galaxy, среди находок есть и предметы роскоши и предметы повседневного обихода, и все они отлично сохранились на морском дне более 2000 лет. Издание отметило, что найденный у отдаленного греческого острова затонувший корабль выделяется как один из самых богатых подводных археологических объектов, когда-либо исследованных.

Затонувший корабль датируется примерно 2050 годом и десятилетиями привлекал внимание археологов масштабом и разнообразием своего груза.

Большое количество артефактов

Дайверы провели около 40 часов на морском дне, используя спецоборудование для раскопок. Металлодетекторы обнаружили множество погребенных предметов по периметру кораблекрушения, подтвердив, что большая часть груза остается под илом.

Археологи отметили, что обследование с использованием металлодетекторов показало, что объекты разбросаны на площади около 40×50 м. Это указывает на огромные размеры судна, потопленного у отвесных скал Антикитеры.

Морской археолог из Управления подводных древностей Министерства культуры и спорта Греции Теотокис Теодулу объяснила:

"Нам очень повезло обнаружить множество находок в их естественном контексте, что дало возможность в полной мере использовать всю археологическую информацию, которую они предоставляют".

Что нашли археологи

Среди находок был бронзовый подлокотник, который, возможно, принадлежал трону. Более мелкие находки, такие как гвозди, возможный фрагмент посуды и хрупкая бронзовая масса, найденная рядом с синей бусиной, дополняют общую картину.

Археологи обнаружили фрагменты мозаичного стекла, прозрачные стеклянные сосуды и богато украшенный лагинос, использовавшийся как кувшин.

По словам Теодулу, то, что все эти предметы найдены в их первоначальном виде помогает понять, как они использовались. Некоторые находки кажутся более личными, например, части костяной флейты или пешка из настольной игры. Среди других предметов - каменное основание статуэтки и керамика.

Анализ отслеживает происхождение

15 свинцовых артефактов, включая большое спасательное кольцо и части якорей, были извлечены для изотопного анализа. Исследователи обнаружили, что это может помочь определить, где добывался свинец и, возможно, откуда прибыл корабль. В то же время были взяты образцы ДНК из деревянных частей корпуса и из керамических сосудов.

Также были собраны образцы осадка с целью изучения зерен крахмала и фитолитов. Эти детали могут показаться незначительными, но они могут раскрыть, что перевозил корабль, и даже аспекты древнего рациона питания.

