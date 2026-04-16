Россия расширяет применение баллистики; военный объяснил, почему это происходит

Российские захватчики стремятся перейти к круглосуточному систематическому баллистическому террору.

В Украине недостаточно средств для перехвата и сбивания баллистических ракет. В связи с усиленным применением ракет-перехватчиков к зенитным ракетным комплексам Patriot в районе Персидского залива, россияне все больше делают ставку на запуск баллистических ракет против Украины. Об этом сообщил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

"Особенностью является то, что враг пытается менять подходы и тактику своих атак. В принципе, это происходит системно на протяжении войны, когда агрессор видит, что их атаки не приносят тех результатов, на которые они надеются", – отметил Мусиенко.

Он отметил, что во время последней ночной атаки практически все российские крылатые ракеты были сбиты, как и беспилотники. В то же время проблемой остается баллистика, поскольку Украине требуется больше зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним. Этих средств сейчас недостаточно.

Также, как заметил военный, Россия видит ситуацию, которая складывается сейчас с поставками ракет для "Пэтриотов", и то, как соответствующие ракеты интенсивно используются Соединенными Штатами и их союзниками на Ближнем Востоке.

"Очевидно, что Россия проводит накопление именно баллистических ракет – и наносит ими эти болезненные террористические преступные удары", – подчеркнул Мусиенко.

Россия стремится перейти к системному круглосуточному ракетному террору

По словам Мусиенко, в дневное время суток можно зафиксировать определенное изменение тактики:

"Но с точки зрения противодействия тактика (днем) не приносит таких результатов, как ночные атаки. Фактор дневных атак направлен еще и на психологическое давление".

При этом Россия хотела бы выйти на возможность проведения системных круглосуточных атак, но пока не имеет такой возможности.

"Вместе с тем, мы видим, что они пытаются прийти к этому. Именно выйти на увеличение применения дронов, выйти на увеличение применения баллистики. Я бы сказал, что враг сейчас стремится к этому больше всего именно в баллистике", – подчеркнул Мусиенко.

В то же время, по его словам, не фиксируется рост обстрелов крылатыми ракетами. И вряд ли это произойдет после украинской операции "Паутина" по поражению российской авиации. Но баллистика остается проблемным вопросом.

РФ хочет запускать тысячу "Шахедов" за одну атаку

"Известно, что в планы агрессора входило иметь способность и возможности применять около тысячи дронов непосредственно за одну атаку. Они хотят выйти на эти показатели, но, опять же, не могут из-за того, что Силы обороны работают над тем, чтобы уничтожать, в частности, пусковые позиции и не давать столь интенсивно использовать военную инфраструктуру в том же оккупированном Крыму", – сообщил Мусиенко.

Также военный отметил, что украинские защитники уничтожают склады с "Шахедами". Осуществляются превентивные меры, чтобы уменьшить возможности РФ.

Он считает, что работа по срыву возможности России запустить тысячи дронов будет продолжаться.

Атака РФ на Украину 16 апреля

Как сообщал УНИАН, в ходе последней массированной атаки российские оккупанты запустили против Украины 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Как рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, особенностями этой последней российской комбинированной воздушной атаки стало применение большого количества баллистических ракет, а также перенос ударов на другое время суток.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня упрекнул международных партнеров в том, что многие обязательства по укреплению украинской противовоздушной обороны до сих пор не выполнены.

