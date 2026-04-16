После массированной атаки РФ Зеленский упрекнул партнеров в невыполненных обязательствах

Многие из озвученных партнерами обязательств по поставкам ракет для систем Patriot и других систем до сих пор не выполнены, отметил президент.

После массированного российского обстрела президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных партнеров в том, что многие обязательства по усилению украинской противовоздушной обороны не выполнены. Об этом говорится в Telegram главы государства.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ – нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в результате российского нападения есть попадания и повреждения обычных домов.

"К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших – мальчик, ему было 12 лет. Мои соболезнования родным и близким… На данный момент известно и о 100 раненых в результате одной этой российской массированной атаки", – сообщил президент.

Зеленский убежден, что никакой нормализации отношений с такой Россией быть не может.

"Давление на Россию должно работать. И важно своевременно выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате "Рамштайна" и на двусторонней основе", – отметил глава государства.

Президент поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания относительно ракет для Patriot и других систем. Он ожидает отчета по результатам.

Украина отражает ракеты и дроны РФ

Как сообщал УНИАН, вечером 15-го и ночью и утром 16 апреля российские захватчики осуществили две волны массированных атак по мирным украинским городам. Были запущены баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА в 26 локациях. Среди пострадавших городов – Киев, Днепр, Харьков, Одесса и др. Всего россияне выпустили 703 воздушные цели. Из них удалось сбить или подавить 667 вражеских целей.

По итогам 34-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 15 апреля в Берлине, министр иностранных дел Германии Борис Писториус сообщил, что Украина сможет получить сотни управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в течение следующих четырех лет.

