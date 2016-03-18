В Одессе СБУ задержала 5 диверсантов "ЛНР", планировавших теракт во время религиозного праздника (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что по указанию российских кураторов террористы должны были совершить вооруженное нападение на одно из пенитенциарных заведений региона и подорвать взрывное устройство во время религиозного праздника.

По замыслу вожаков, эти теракты дестабилизировали бы общественно-политическую ситуацию в юго-восточном регионе, в частности, через провоцирование межнационального конфликта.

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В ходе обысков по местам проживания диверсантов сотрудники спецслужбы изъяли более 1 килограмма пластида, 2 противопехотные мины, 4 гранатомета, 2 гранаты и стрелковое оружие.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников диверсантов.