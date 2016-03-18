В Одессе СБУ задержала 5 диверсантов "ЛНР", планировавших теракт во время религиозного праздника (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе пятерых членов диверсионной группы так называемой "ЛНР", которые планировали совершить террористические акты на юго-востоке Украины.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что по указанию российских кураторов террористы должны были совершить вооруженное нападение на одно из пенитенциарных заведений региона и подорвать взрывное устройство во время религиозного праздника.
По замыслу вожаков, эти теракты дестабилизировали бы общественно-политическую ситуацию в юго-восточном регионе, в частности, через провоцирование межнационального конфликта.
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В ходе обысков по местам проживания диверсантов сотрудники спецслужбы изъяли более 1 килограмма пластида, 2 противопехотные мины, 4 гранатомета, 2 гранаты и стрелковое оружие.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников диверсантов.