В центре Одессы расстреляли инкассаторскую машину: погибли два человека, один ранен (фото)

Как сообщил УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Андрей Костюк, преступление произошло на пересечении улиц Преображенской и Пантелеймоновской.

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"Я могу лишь сказать, что есть два трупа. На данный момент устанавливаются личности погибших и один раненый инкассатор, который был госпитализирован. Сейчас работают эксперты и следственно-оперативная группа", - сказал он.

По словам спикера, раненого инкассатора отправили в городскую больницу.

Пока неизвестно, что конкретно похитили злоумышленники. На месте работают правоохранители.

В городе введен в действие план "Перехват".