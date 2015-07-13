За информацию об убийце харьковских инкассаторов объявили вознаграждение
16:00, 13 июля 2015Общество
1200 0
МВД обещает вознаграждения за информацию, которая поможет разыскать напавшего на инкассаторов "Укрпочты" в Харькове.
МВД обещает награду за информацию об убийцах инкассаторов facebook.com/slava.mavrichev
Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Харьковской области, "лица, которые предоставят следствию достоверные данные, которые помогут раскрыть тяжкое преступление, получат 3 млн грн".
Читайте такжеНапавший на работников почты в Харькове пытался уехать на их машине (фото)
"Приметы злоумышленника: мужчина в возрасте 40-45 лет, атлетического телосложения, ростом 185-190 см, темные волосы. Анонимность и денежное вознаграждение 3 млн грн гарантируются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, утром 10 июля в Харькове неизвестный произвел несколько выстрелов в сотрудников почты, в результате чего они погибли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter