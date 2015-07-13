​За информацию об убийце харьковских инкассаторов объявили вознаграждение

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Харьковской области, "лица, которые предоставят следствию достоверные данные, которые помогут раскрыть тяжкое преступление, получат 3 млн грн".

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"Приметы злоумышленника: мужчина в возрасте 40-45 лет, атлетического телосложения, ростом 185-190 см, темные волосы. Анонимность и денежное вознаграждение 3 млн грн гарантируются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 10 июля в Харькове неизвестный произвел несколько выстрелов в сотрудников почты, в результате чего они погибли.