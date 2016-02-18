В СНБО рассказали о двух сценариях России по сдерживанию Украины в орбите своего влияния

Об этом заявил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко во время презентации материалов исследования на тему «Крым. Война: предпосылки российской агрессии» сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

«Усмирение Украины - это российская стратегическая цель, которая возникла не сегодня, не вчера и даже не 300 лет назад», - сказал Литвиненко.

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По его словам, после 1991 года россияне закрепили идеи восстановления единства постсоветских стран в основных документах стратегического планирования, что в настоящее время действуют в Российской Федерации и определяют основные направления ее действий. Для достижения этой цели, убежден заместитель Секретаря СНБО Украины, использовали широкий арсенал политических, экономических, энергетических и информационно-пропагандистских мероприятий. «Цели Российской Федерации никогда не ограничивались конкретными регионами, всегда речь шла обо всем Украинском государстве», - отметил он.

Литвиненко сообщил, что с этой целью Российская Федерация сформировала широкую многовариантную стратегию действий: в частности, главным инструментом получения контроля над Украиной мирным путем был политический режим, что стало возможным после прихода к власти Януковича. «Если Россия потеряла бы контроль над ним, они планировали силовой путь», - сказал заместитель Секретаря СНБО Украины.

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Литвиненко назвал два сценария, разработанных руководством России. «После победы Майдана и бегства Януковича россияне действовали в соответствии с двумя предварительно запланированными путями: первый и более важный для них - восстановление в Украине власти предыдущего режима. Мы видели, как они шли по этому пути, пытаясь легитимизировать президента Виктора Януковича с помощью российских войск. Кроме того, начались масштабные военные приготовления, и россияне активизировались в военном присутствии на мировой арене», - сказал он.

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Литвиненко добавил, что вторым сценарием был сценарий отторжения Крыма и юго-восточных областей Украины. «Как по команде 1 марта начались активные дестабилизирующие меры в девяти областях Украины. Характерно, что 6 апреля одновременно штурмы административных зданий происходили в нескольких несвязанных друг с другом регионах - в Харькове, Донецке, Луганске, что свидетельствует о четкой спланированности», - отметил он.

Заместитель Секретаря СНБО Украины добавил, что когда очень дорогой ценой первый и второй сценарий Украинское государство заблокировало, «русские локализовали свои цели, создавая плацдарм на Донбассе, но и там их наступление было ограничено».

«Сейчас возникла новая реальность. Старая Украины, которая существовала до 2013 года, исчезла. Изменилась геополитическая ситуация в Восточной и Центральной Европе. На наших глазах формируется ее новая форма, и мы являемся участниками этой истории», - отметил он.

Литвиненко подчеркнул, что агрессивная политика в отношении Украины продолжается до сих пор, «продолжается гибридная война против нашей страны». «Мы благодарны Европе и США и всему демократическому миру за помощь Украине, но защитить себя можем исключительно только мы сами», - подчеркнул Литвиненко.