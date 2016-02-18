Единственный депутат Госдумы, голосовавший против аннексии Крыма, обжаловал свой арест в ЕСПЧ

Об этом УНИАН сообщил его помощник Владислав Рогимов.

Он подчеркнул, что жалоба направлена в ЕСПЧ, так как дело Пономарева и его заочный арест политически мотивированны.

«Я надеюсь, что Европейский суд по правам человека примет не политизированное решение», - сказал он.

По его словам, власти РФ в преддверии выборов в Госдуму делают все, чтобы сохранить за собой занимаемые кабинеты.

«Для этого выдумывается абсурдные уголовные дела, чтобы продолжать зомбировать россиян, чтобы они не видел другую сторону медали. Дело Пономарева - реальное доказательство. России нужны перемены, и чем скорее они настанут, тем лучше будет для обычных граждан нашей страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Госдума РФ по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.

9 июня Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело. По данным следствия, в 2010 году фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которого составляла 750 тысяч долларов. По этому договору предусматривалось выполнение Пономаревым работ в несколько этапов с составлением соответствующих аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций. Позднее, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент «Сколково» Бельтюков подписал с Пономаревым дополнительное соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тысяч долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, как полагает следствие, они создали условия для хищения средств «Сколково» в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тысяч долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не представляли абсолютно никакой научной ценности и не соответствовали требованиям технического задания, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств. Чтобы освоить оставшуюся сумму в 300 тысяч долларов, Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему «Коммерциализация новых технологий». Следствие заявляет, что Пономареву может грозить до 10 лет.

17 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева. Следствие объявило его в международный розыск. Таким образом, процедура розыска через Интерпол запущена после санкции суда на арест Пономарева. В соответствии с требованиями УПК РФ и закона о статусе депутата Госдумы и члена Совета федерации РФ, исполнение данного судебного решения не может быть начато без согласия Госдумы.

По словам адвоката Пономарева Марии Баст, он возместил практически все средства фонду «Сколково», возмещение проходило в рамках гражданского иска - фонд через суд потребовал возместить уплаченные за проведенные Пономаревым лекции деньги. Баст отметила, что Пономарев готов приехать в РФ для дачи показаний. «Если бы он был извещен вовремя, он бы приехал», - отметила она. По ее словам, Пономарев также готов ответить на вопросы следователя в письменной форме, однако следствие на контакт не идет.