На Луганщине в законсервированной лаборатории по выращиванию марихуаны СБУ обнаружила тайник с гранатами
16:58, 18 января 2016Общество
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В Луганской области 18 января правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами.
Изъятые боеприпасы / sbu.gov.ua
Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, в поселке Тошкивка Луганской области сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения.
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Тайник находился на неработающем складе, который ранее использовался для незаконного выращивания марихуаны.
Из тайника изъяли 11 гранат Ф-1 и ГРД-5 с запалами и патроны калибра 7,62 мм.
Оперативно-следственные действия продолжаются.
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