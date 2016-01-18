На Луганщине в законсервированной лаборатории по выращиванию марихуаны СБУ обнаружила тайник с гранатами

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, в поселке Тошкивка Луганской области сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения.

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Тайник находился на неработающем складе, который ранее использовался для незаконного выращивания марихуаны.

Из тайника изъяли 11 гранат Ф-1 и ГРД-5 с запалами и патроны калибра 7,62 мм.

Оперативно-следственные действия продолжаются.