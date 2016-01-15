В Мариуполе предотвратили теракт: СБУ изъяла реактивный пехотный огнемет "Шмель" и карты города (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время спецоперации правоохранители обнаружили тайник в подвале заброшенного дома в селе Кирилловка Волновахского района. Сотрудники спецслужбы изъяли из хранилища реактивный пехотный огнемет "Шмель", а также карты Мариуполя. На них отметкой было отмечено здание райгосадминистрации одного из районов города", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ предупредила теракты в Попасной, задержав в ходе спецоперации 5 боевиков (видео)

Отмечается, что оружие и карты предназначались диверсионной группе с т.н. "ДНР", которая планировала осуществить теракт в государственном учреждении.

После завершения экспертизы будет открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника.