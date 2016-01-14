Украинская разведка рассказала про обострение криминогенной ситуации на оккупированном Донбассе

Криминогенная ситуация на оккупированном Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению.

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Криминогенная ситуация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается сложной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению», - говорится в сообщении.

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Разведка отмечает, что при этом значительная часть преступлений совершается как рядовым, так и командным составом противника в состоянии алкогольного опьянения.

«В частности, группой военнослужащих (три человека, в т.ч. офицер в звании “лейтенант”) из состава одного из полков 1 АК совершено вооруженное нападение на жилье гражданских лиц с целью ограбления. Командованием подразделения принимаются меры по сокрытию указанного инцидента», - говорится в сообщении.