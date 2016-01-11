ОБСЕ зафиксировала 32 танка на временно оккупированном Донбассе в нарушение Минских соглашений
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 32 танка на временно оккупированном Донбассе в нарушение Минских соглашений.
Об этом сказано в отчете миссии за минувшие выходные.
Отмечается, что за пределами определенных Минскими соглашениями и приложением об отводе вооружения калибром менее 100 мм мест отвода и хранения тяжелого вооружения, наблюдатели зафиксировали сосредоточение танков на территориях, которые контролируются боевиками.
В частности, 9 января наблюдатели насчитали 32 танка (Т-72 и Т-654) на двух разных территориях в районе контролируемого боевиками "ДНР" села Терновое (57 км на восток от Донецка).
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Также 10 января был замечен один танк, погруженный на военный грузовик в районе контролируемого боевиками "ЛНР" поселка Успенка (23 км на юго-запад от Луганска). Этот грузовик двигался в сторону поселка Мирный (41 км на юго-запад от Луганска), который также принадлежит боевикам "ЛНР".
Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели ОБСЕ 9 и 10 января во время пребывания в поселке Коминтерново зафиксировали два всплеска ведения огня из стрелкового оружия. Также, в выходные дни зафиксировано около 20 боевиков "ДНР" в Коминтерново.