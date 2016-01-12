Украинцы ожидают от властей социального обеспечения, справедливости и правосудия - опрос

От государства граждане Украины в первую очередь ожидают социального обеспечения, справедливости и правосудия и защиты от внешней агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные в ходе публичной дискуссии на тему: «Общественная повестка дня для новой Украины» результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

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Согласно опросу, социального обеспечения ожидают 39% украинцев, обеспечения справедливости и правосудия - 37%, защиты от внешней агрессии – 32%, бесплатного медицинского обслуживания - 30%, обеспечения рабочим местом – 29%, защиты физической безопасности, правопорядка - 20%, создания равных правил для всех при минимальном вмешательстве в экономику - 18%.

Граждане ради государства, общественного блага готовы в первую очередь на три главных приоритета: помогать конкретным людям, нуждающимся в помощи (инвалидам, больным, раненым, сиротам, лицам пожилого возраста) – 27,1%, участвовать в мероприятиях по благоустройству территории - 23%, честно платить налоги со всех своих доходов – 18,4%, помогать армии – 18,3%.

Не является приоритетом граждан: подписывать петиции, обращения (4,9%), безвозмездно принимать участие в агитации, информировании общественности, разъяснительной работе (4,9%), организовывать других людей на общественно полезную деятельность (5,8%), помогать в работе органам власти (6,4%), контролировать действия власти (8%).

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Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АРК и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Всего опрошено 2 тыс. 40 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.