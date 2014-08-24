Порошенко: Украина должна готовиться к жизни в условиях постоянной внешней агрессии

"Над обозримыми историческими перспективами Украины постоянно будет военная угроза. И с этим не только нужно научиться жить - к защите независимости нашего государства нужно постоянно быть готовым", - отметил президент.

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По его словам, до конца этого года будут выделены миллиарды гривен на обновление вооружений и военной техники. "Перед вами с Крещатика прямо в зону антитеррористической операции проследует колонна новой, только что закупленной или только что выпущенной, или только что отремонтированной техники", - сказал президент, добавив, что согласно плану, на 2015-2017 годы на перевооружение и обновление военной техники запланировано выделить более 40 млрд грн.

Кроме этого, с трибуны на Майдане президент заявил, что "события последних месяцев стали настоящей войной. Возможно, она войдет в историю, как Отечественная война 2014 года. Отечественной она стала потому, что на защиту Отечества поднялись все - от малого до старого, стала всенародным движением, делом всех и каждого", - сказал он.

Также Порошенко сообщил, что отменит празднование дня защитника Отечества 23 февраля. "Я подчеркиваю - Украина никогда больше не будет отмечать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой", - заявил Порошенко, добавив, что Украина определит дату собственного Дня защитника Отечества.

В целом атмосфера на майдане Незалежности во время парада была наполнена патриотизмом, пришедшие держали в руках национальные флаги, были одеты в вышиванки. Многие пришли на мероприятие с детьми. На церемонии поднятия флага люди все вместе пели гимн Украины. Во время самого парада присутствующие больше всего приветствовали колонну воинов АТО.