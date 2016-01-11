ГСЧС предупреждает о сложных погодных условиях: 11-13 января Украину заметет мокрым снегом

Заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук предупреждает о сложных погодных условиях в ближайшие три дня: 11-13 января ожидается мокрый снег с переходом в дождь.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"Мы ожидаем, что с 11 по 13 января в большинстве областей нашей страны будет сильный и мокрый снег с переходом в дождь, и температура воздуха будет колебаться от минусовой и переходить в плюсовую", - отметил Демчук.

Читайте такжеГидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине

В частности, он рассказал, что Укргидрометцентр прогнозирует усложнение погодных условий практически во всех областях. Ухудшение погодных условий будет обусловлено налипанием мокрого снега с дождем, местами будет гололедица.

В связи с этим ГСЧС обращается к гражданам быть осторожными во время нахождения на улице, ограничить использование собственного автотранспорта и не планировать поездки на значительные расстояния.

Также Демчук призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находится около 7 тыс. человек личного состава и около 2 тыс. единиц специальной техники.