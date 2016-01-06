В Киеве задержали мужчину, который "минировал" Раду, McDonald's, магазины Roshen и телеканал "112" (видео)

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, на днях к постовым полицейским, которые несут службу на станции метро «Лесная», обратился гражданин, который указал на мужчину, который в своем телефонном разговоре несколько раз употреблял слово «минирование».

Полицейские остановили подозрительного мужчину и пригласили в комнату полиции. Установив его личность, правоохранители выяснили, что он причастен к серии анонимных минирований.

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32-летний местный житель, "шутя", звонил в полицию и сообщал о заминировании различных объектов, при этом представлялся работником спецслужб. Мужчина признался в содеянном.

"О том, что такие действия влекут за собой уголовную ответственность, он знал, но считал себя неуловимым", - отмечает полиция.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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Как отмечается в видеокомментарии полиции, задержанный сообщал, в частности, о заминировании телеканала "112 Украина" и киосков на станции метро "Лесная".

Сам подозреваемый рассказал, что также минировал и Верховную Раду, рестораны сети McDonald's и кондитерские магазины Roshen.

"Я направлялся на явку на Майдан Независимости. У меня там встреча с агентом ФСБ. И меня задержали на метро "Лесная", - заявил он.