В Полтаве активисты и депутаты пробили дыру в двери кабинета мэра, требуя продолжить работу сессии (видео)

17:17, 25 декабря 2015
Общество
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В Полтаве сегодня, 25 декабря, общественность и депутаты городского совета выбили двери в кабинет мэра города Александра Мамая, требуя продолжить работу сессии горсовета.

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Как передает корреспондент УНИАН, мэр предложил кандидатуру Оксаны Деркач на должность секретаря городского совета, что вызвало негативную реакцию присутствующих.

Из-за многочисленных скандалов и выступлений без разрешения общественных активистов городской голова объявил о переносе сессионного заседания на 30 декабря.

Депутат Андрей Матковский заявил, что если сессия не будет продолжена, депутаты изберут секретаря самостоятельно, без присутствия Мамая.

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Городской голова объяснил, что объявление перерыва в работе сессии - его конституционное право. После этого мэр ушел в свой кабинет, однако некоторые депутаты и общественность отправились к его кабинету с требованием продолжить сессионное заседание и рассмотреть вопросы о формировании исполкома, утверждении заместителей мэра.

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В результате попытки пройти в кабинет мэра, три двери, ведущие из зала заседаний к кабинету городского головы, были повреждены, одну из них выбил мужчина, который представился общественным активистом.

На место происшествия была вызвана полиция.

Напомним, в ноябре 2014 года народный депутат Сергей Каплин (выдвигался от Блока Петра Порошенко) выломал двери в кабинет мэра Полтавы Мамая. Он возглавлял протестующих, требующих ускорить сроки сдачи социального дома в Полтаве. Правоохранители не препятствовали Каплину.

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