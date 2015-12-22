Корбан вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ политиков, Порошенко остается лидером - рейтинг

Об этом сообщает "Новое время".

Корбана 17392 раза упомянули в СМИ, что на 12486 упоминаний больше, чем в октябре. Благодаря этому он поднялся на пять позиций в рейтинге. Это прежде всего связано со скандалом по поводу его ареста, а также такими событиями: попал в больницу; находится под домашним арестом в Днепропетровске; лидера УКРОПа отпустили и снова задержали; рассказал, почему и дальше будет заниматься политикой.

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Лидером рейтинга остался президент Украины Петр Порошенко (58682 упоминаний за ноябрь, на 10550 упоминаний меньше по сравнению с октябрем 2015 года; движения по рейтингу – 0).

Наиболее популярными темами от президента в ноябре стали: недовольство работой Генеральной прокуратуры; Президент назвал повышение зарплат военным главным приоритетом; заявил про рост террористической угрозы в Украине; пригласил Папу Римского в Украину; Президент Украины поздравил сборную Украины с победой; поздравил всех с Днем украинской письменности и языка; Петр Порошенко вошел в рейтинг крупнейших аграриев Украины в 2015 году.

Второе место неизменно досталось Премьер-министру Украины Арсению Яценюку.25745 упоминаний (+2110 по сравнению с октябрем 2015 года; движения по рейтингу – 0). Наиболее популярными высказываниями и темами дискуссий стали: премьер обещает массовые чистки в Кабмине; попросил у Евросоюза денег на доплаты украинским чиновникам; заявил, что развитию стран Восточного партнерства препятствуют конфликты, преимущественно спровоцированные РФ; огласил завершение первого этапа реформ в Украине; дал понять, что Народный фронт выйдет из коалиции в случае его отставки.

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Четвертое место - Владимир Гройсман, Председатель Верховной Рады Украины (8992 упоминания (+4121); движения по рейтингу +5): надеется на принятие бюджета до января; заявил, что перевыборы Рады – это сценарий Кремля; надеется на положительное заключение ЕС относительно принятых "безвизовых" законов; поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы; пообещал ввести кодекс поведения депутатов.

Пятое место - Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины (7576 упоминаний (+1841); движения по рейтингу +2) заявляет, что в МВД на Коломойского уголовного дела нет; отменил милицейские показатели эффективности; рассказал подробности переаттестации милиционеров; оригинально и с юмором попрощался с украинской милицией; предупреждает про возможные теракты во Львове.

Шестое место - Михеил Саакашвили, глава Одесской областной государственной администрации. (6827 упоминаний (-1825; движения по рейтингу -3) попал в драку после ток-шоу Савика Шустера; поделился мнением западных политиков о невозможности помочь Украине; анонсировал новый «майдан»; уже готов стать новым Премьер-министром Украины; поздравил Виталия Кличко с победой на выборах; объявил войну "ореховой мафии".

Седьмое место - Виктор Шокин, глава Генеральной прокуратуры Украины (6632 упоминания; +2021 упоминание по сравнению с октябрем; движение по рейтингу +3): на фоне последних скандалов вокруг ГПУ ушел в отпуск; определился с выбором руководителя Антикоррупционной прокуратуры; заявил, что задержание Г. Корбана проходило в рамках закона; блокирует арест главы «Оппозиционного блока» Бойко; отказался явиться в суд по делу Мосийчука.

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Восьмое место - Борис Филатов, народный депутат Украины (6286 упоминаний; + 2174 упоминания по сравнению с октябрем 2015; движение по рейтингу +5). Часто упоминаемыми темами стали: история Бориса Филатова в девяностых: первый опыт предательства и рейдерства; был избран мэром Днепропетровска; отказался от депутатского мандата; обнародовал доказательства подкупа избирателей; прокомментировал задержание Корбана: "И пусть Господь будет нам судья".

Девятое место - Олег Ляшко, народный депутат Украины, лидер РПЛ (5838 упоминаний, -539 по сравнению с октябрем 2015 года; движения по рейтингу -4): заявил, что ЕС от Украины ничего не требует, это обман; поставил украинским властям ультиматум; распустил городскую организацию Радикальной партии в Кривом Роге; озвучил причины, по которым свернули тарифный майдан; прокомментировал нападение Парасюка на генерала СБУ Писного.

Десяток место - Виталий Кличко, мэр Киева (5453 упоминания; -1238 по сравнению с предыдущим месяцем; движения по рейтингу -6): отказался от теледебатов с Бориславом Березой; вновь избран мэром Киева; опробовал новый трамвай «Электрон»; прокомментировал поражение брата; рассказал об отношениях к россиянам, почему считает блогеров и аналитиков бесполезными и почему занялся политикой.

Места с 11 по 25 распределились таким образом: Игорь Коломойский, украинский предприниматель и политический деятель, Александр Вилкул, народный депутат Украины, глава Фонда Украинская перспектива, Наталия Яресько, Министр финансов Украины, Юлия Тимошенко, глава фракции ВО Батькивщина в парламенте, Юрий Луценко, народный депутат, глава фракции БПП в парламенте, Надежда Савченко, народный депутат Украины, удерживается в РФ, Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины, Валерия Гонтарева, глава Нацбанка Украины, Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, уполномоченный по делам Крымскотатарского народа,Александра Кужель, украинский политик и общественный деятель, народный депутат Украины, координатор общественного движения Гражданское сопротивление, Егор Соболев, заместитель председателя депутатской фракции, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции,Андрей Тетерук, и.о. лидера фракции Народный фронт, комбат батальона Миротворец, Айварас Абромавичус, министр экономического развития и торговли Украины, Алексей Павленко, Министр аграрной политики и продовольствия Украины, Сергей Лещенко, журналист, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам международного сотрудничества и осуществления антикоррупционного законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В ноябре 2015 года наблюдается значительное увеличение количества цитирований политиков по сравнению с предыдущим месяцем этого года. Прежде всего, это объясняется традиционно возрастающей активностью политикума в преддверии конца года и подитоживанием работы государства, также всплеск упоминаний обусловлен множественными конфликтными ситуациями с участием известных политиков в ноябре.

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Как следствие, 18 участников ноябрьского Топ-25 по сравнению с октябрем увеличили фактическое количество упоминаний, и 7 – уменьшили. При этом наблюдаем значительное повышение рейтинга среди главных участников политических скандалов: Геннадий Корбан, Андрей Тетерук, Александра Кужель и Егор Соболев.

Шесть участников рейтинга октября выбыли из списка Топ-25 в ноябре: Геннадий Кернес, Сергей Кивалов, Геннадий Зубко, Андрей Пивоварский, Борислав Береза и Сергей Думчев.

Наибольшее количество упоминаний в теме мэрских выборов получили: Виталий Кличко, Александр Вилкул и Борис Филатов. Отметим, что Борислав Береза, один из лидеров предвыборной гонки в Киеве, занимает 26 место в рейтинге, не добрав до ТОП-25 всего лишь 24 упоминания. Позиции лидеров рейтинга неизменно остаются за Президентом и Премьер-министром Украины. Замыкает тройку лидеров Геннадий Корбан, который стал ключевой политической фигурой этого месяца благодаря скандалу с его арестом.

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Также отметим новых участников ТОП-25: Александру Кужель (+70 в рейтинге), Андрея Тетерука (+73 в рейтинге) и Егора Соболева (+17 в рейтинге). На смену выбывшим вернулись и старожилы ТОП-25: Мустафа Джемилев (плюс 15 позиций в рейтинге в связи энергоблокадой Крыма), Алексей Павленко (плюс 2 позиции в связи с усиленным вниманием к АПК Украины) и Сергей Лещенко (плюс 3 позиции из-за скандала с прокуратурой, заявлениями о Шокине, о преследовании и угрозах).