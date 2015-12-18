Шокину разрешили развалить дело "бриллиантовых" прокуроров - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Шокин незаконно назначил на пост главы Генеральной инспекции ГПУ, что ведет дело "бриллиантовых" прокуроров, люстрированного прокурора Максима Мельниченко. Отмечается, что Мельниченко вывел за штат инспекции отдел, ведущий расследование "бриллиантовых" прокуроров, фигурантом которого является сам Шокин.

Читайте такжеСуд по "бриллиантовому прокурору" Корнийцу перенесен: судья занята Мосийчуком

"Очевидно, президент Порошенко разрешил генпрокурору Шокину закрыть самое резонансное дело о коррупции в Украине - дело "бриллиантовых" прокуроров, фигурантом которого является друг президента Виктор Шокин. Дело уничтожают с помощью нового коррупционного преступления - назначения люстрированного ранее прокурора на должность руководителя Генинспекции, которая ведет дело", - пишет Бутусов.

Журналист отмечает, что назначение Мельниченко "является свидетельством коррупции и беззакония верхушки украинской власти. Потому что 1 декабря 2014-го года Максим Мельниченко был уволен из Генпрокуратуры по приказу генпрокурора Виталия Яремы".

Однако, по данным Бутусова, 15 июня судья Окружного административного суда города Киева Данилишин в нарушение закона признал действие закона Украины "О люстрации" и приказа Яремы в отношении Мельниченко незаконным.

"Шокин не только восстановил Мельниченко не на работе, но и назначил его руководить подразделением Генпрокуратуры, которое настоящий момент расследует самое самое громкое коррупционное дело против самого Шокина, а также его бизнес-партнеров - преступную группировку прокуроров Шапакина и Корнийца!", - подчеркивает журналист.

Читайте такжеСакварелидзе: следователи установили новые масштабы незаконной деятельности одного из "бриллиантовых" прокуроров

Кроме этого, 27 апреля 2011-го года Максима Мельниченко задержали на взятке с поличным, однако, "тогда ему удалось добиться закрытия дела, и благополучно продолжить работу - в системе Януковича взятка компроматом не считалась".

Журналист предполагает, что Шокин сделал исключение для Мельниченко и назначил его на высокую должность, так как "Генеральная инспекция должна сейчас подавать в суд дело о "бриллиантовых" прокурорах, в котором фигурантом и вероятным соучастником ОПГ является сам Шокин".

"Знаете какой результат назначения Мельниченко? Он исключил из штата Генеральной инспекции подразделение, которое непосредственно ведет расследование преступления Шапакина-Корнийца-Шокина. И сразу же Корниец завершил ознакомление с делом - 17 декабря. 21 декабря ожидается ознакомится с делом Шапакин. И дело будет передано в суд - а те смелые прокуроры и следователи ГПУ, которые поверили в заявления украинских политиков про борьбу с коррупцией, и которые санкционировали аресты и следственные действия остались за штатом, и их карьера теперь под вопросом. По процессуальном руководителю дела прокурору Виталию Опанасенко ГПУ также возбудила дела", - акцентировал внимание Бутусов.

Журналист считает, что "выдача такой "индульгенции" со стороны президента привела к тому, что находясь на должности, Шокин разваливает антикоррупционное расследование против него. Это государственное преступление".

Напомним, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около $500 тыс. и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

16 июля Шокин уволил Шапакина и Корнийца из органов прокуратуры. 21 июля Апелляционный суд Киева сохранил Шапакину меру пресечения в виде ареста и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн. 1 октября адвокат Корнийца сообщил, что его подзащитный обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит признать его увольнение незаконным, восстановить в должности и обязать ГПУ выплатить ему среднемесячный заработок за время вынужденного прогула.