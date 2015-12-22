В Украине начинают работу волонтеры Корпуса мира США: будут способствовать развитию общин и экономики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Корпуса мира США в Украине Дэнни Ф. Робертсон сказал во время церемонии составления присяги волонтерами 48-й группы Корпуса мира США, которые будут работать в Украине.

"Сегодня мы представляем 55 новых добровольцев Корпуса мира для служения в Украине. Они представляют три программы: преподавание английского языка как иностранного, молодежное развитие, развитие общин и экономическое развитие. Они будут работать бок о бок с украинцами в западной и центральной Украине, от Закарпатской до Полтавской области", - сообщил Робертсон.

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Срок службы новых 55 добровольцев в Украине - два года.

"Они являются символом нового начала, но несомненно - не концом. Вы знаете, что впереди много работы... Для нас честь быть партнерами в построении новой Украины. И наши добровольцы уже продемонстрировали свои навыки, свою способность к состраданию, стойкость и преданность", - сказал Робертсон.

По его словам, идее Корпуса мира уже исполнилось 54 года. "Остаются неизменными три цели Корпуса мира: делиться навыками, способствовать обмену культур и пытаться лучше понять друг друга. Их ценность не изменилась с 1961 года", - сказал Робертсон.

Также он добавил, что волонтерами Корпуса мира уже были 250 тыс. американцев.

В свою очередь, временно поверенная в делах Посольства США в Украине Карол Урбан отметила, что сегодня в церемонии принесения присяги принимает участие первая группа американцев, приехавших в Украину после временного перерыва, которую правительство США вынуждено был сделать после Революции Достоинства.

"И для украинцев, и для американцев вы являетесь символом надежды. Корпус мира смог вернуться в Украину, в частности, благодаря сильной поддержке нового правительства", - сказала Урбан.

Представитель посольства отметила, что эти 55 волонтеров шагают путем тех 2,5 тыс. американцев, которые уже служили в Украине в маленьких городах и поселках.

"Вы будете тем звеном, что связывает украинцев с американцами. Каждый из вас будет строить мост дружбы и понимания, что в современном мире чрезвычайно важно", - заявила Урбан.

*** Корпус мира является американской правительственной организацией, которая способствует укреплению мира и дружбы между людьми разных национальностей и культур. Осуществляя деятельность в более чем 170 странах, организация начала сотрудничество с Украиной в 1992 году.