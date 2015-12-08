Вице-президент США: Раковая опухоль коррупции не может процветать в демократическом мире

Об этом он заявил во вторник, выступая с трибуны Верховной Рады, пишет Украинская правда.

"Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не можете назвать ни одной демократии в мире, где процветает раковая опухоль коррупции. Вы не можете найти ни одну такую страну", – сказал он.

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Байден, в частности, призвал провести судебную реформу, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности виновных и чтобы высшие чиновники отделяли свои интересы от государственных.

Он добавил, что и олигархи, и не олигархи должны платить налоги, действовать по одним правилам, не прибегать к давлению на судей.

Байден повторил, что США и в дальнейшем будут увеличивать свою финансовую помощь Украине для осуществления необходимых реформ.

В конце выступления он процитировал часть "Заповита" Тараса Шевченко.

"Может когда-то незлым тихим словом вы про меня вспомните", – добавил он.