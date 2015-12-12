Музейный эксперт рассказал, как оказался в эпицентре скандала с похищенными голландскими картинами

Об этом заявил эксперт из похищенных художественных работ Артур Бранд в интервью ТСН.ua.

"На меня вышел музей в июле этого лета. Там мне сказали, что два человека из добровольческих батальонов в Украине обратились в посольство Нидерландов - якобы они имеют информацию о потерянных картинах из музея и хотят их вернуть. Это был мой первый контакт с этой историей", - рассказал он. По словам Бранда, украинцы сказали, что хотят вернуть картины, которые, по их данным, стоят 50 миллионов долларов. После этого он подготовил отчет о настоящей стоимости полотен.

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"Я готовился к поездке, ведь эти двое сказали посольству, что цена за всю коллекцию, по их мнению, составляет 50 миллионов евро. Они сказали, что хотят вернуть картины, но я знаю эти фокусы. Было понятно, что они хотят получить деньги. Поэтому я подготовил отчет про цену этих картин, за сколько продавали похожие картины на различных международных аукционах. Я показал реальную цену за полотна. Полная цена за все картины была не больше миллиона евро. Я должен был им это сказать, должен был показать доказательства. Ребята, это не стоит 50 миллионов, а один миллион!" - подчеркнул специалист из похищенных работ, отметив, что до того никогда не общался с этими людьми.

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Бранд сообщил, что в Киеве на встрече, кроме него, также присутствовали командир ОУН Борис Гуменюк, переводчик и дипломат из посольства Нидерландов, отметив, что не имеет ничего против "Оуновца".

"На встрече присутствовали четыре человека: Борис Гуменюк, переводчик, (действительно очень хороший переводчик. Борис говорит теперь, что переводчик был плохой, но это неправда), дипломат из посольства и я. Знаете, мне на самом деле очень симпатичный Борис! Он интересный, у него интересное лицо, глаза. Встреча была очень теплой. Я знаю, что он поэт. Я даже читал переводы его стихов на английском языке. Я не имею ничего против Бориса", - заверил он.

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Справка УНИАН. На сайте музея Вестфріс (Westfries) нидерландского города Хоорн размещено сообщение с просьбой к властям Украины помощи в возврате украденных картин, за которые добровольческий батальон "Святой Марии" якобы требует 50 млн евро.

В сообщении отмечается, что были похищены 24 картины и 70 предметов из серебра XVII и XVIII вв.

"Муниципалитет Хорна получил надежду, что картины и серебро будут возвращены, когда в прошлом году одна из похищенных картин появилась на одном из украинских сайтов. В июле 2015 года два человека сообщили Посольству Нидерландов в Киеве, что они представляют украинский добровольческий батальон. Этот батальон ОУН заявил, что имеет полную коллекцию украденных картин", - пояснили в музее.

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Батальон выразил готовность передать картины, но при определенных условиях, одно из которых - не привлекать к этому процессу украинскую власть, а также выплатить им 50 млн евро, утверждают в музее.

В сообщении музея указано, что информаторы специалиста из похищенных произведений искусства Артура Бранда, которого приобщили к ведению переговоров, назвали два имени - лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

10 декабря, бывший первый заместитель командира добровольческого батальона ОУН, фигурант скандала с похищенными картинами Борис Гуменюк заявил, что украденные полотна находятся на оккупированной территории Донецкой области.