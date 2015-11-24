Суд продолжил оглашать материалы обвинения по делу Ерофеева и Александрова

Как передает корреспондент УНИАН, в понедельник, 23 ноября суд продолжил оглашать собранные обвинением доказательства в уголовном производстве по делу представителей российских Вооруженных сил Александрова и Ерофеева.

В частности, были обнародованы смс-сообщения с мобильного телефона Александрова за март-апрель 2015 года. Следует отметить, что защита Александрова и Ерофеева обратился к суду с ходатайством не признавать мобильный телефон Александрова и его контент как надлежащее доказательство по делу, поскольку, по мнению защиты, он был добыт с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.

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Прокуроры заявили, что эти доказательства добыты в соответствии с законодательством. В итоге коллегия судей решила оценить эти доказательства с точки зрения допустимости непосредственно при рассмотрении дела по существу.

Также защита заявила ходатайство допросить в качестве свидетеля телеведущего Савика Шустера. Это связано с тем, что на сегодняшнем судебном заседании был продемонстрирован отрывок авторской программы Шустера, там где он проводит интервью с обвиняемыми Александровым и Ерофеевым еще во время их пребывания в больнице.

Суд также решил определить судьбу этого ходатайства в ходе рассмотрения дела по существу.

Следующее судебное заседание начнется 25 ноября в 9.30.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений.