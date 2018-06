Депутат Оробец про Тимошенко, шельфовый газ и зависимость от России

Народный депутат, член президиума политической партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ не исключает, что задекларированное вчера премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО намерение пересмотреть соглашение с компанией Vanco негативно повлияет на имидж Украины как раз накануне энергетического саммита, который будет проходить в Киеве 22-23 мая.

Такое мнение она высказала в интервью сайту «ГАРТ».

«Инвестиционный климат от этого не улучшится», – убеждена Л.ОРОБЕЦ.

«Меня при этом откровенно удивляет позиция ТИМОШЕНКО в вопросе национальных ресурсов. Стратегические предприятия Украины, которые приносят прибыль государству, премьер-министр стремится как можно скорее продать, идя при этом на неправомерные действия по смене руководства Фонда госимуществ, – сказала она. - В то же время глава правительства фактически торпедирует первый инвестиционный проект по добыче нефти и газа в глубоководной части недр Черного моря, не беспокоясь об инвестиционных последствиях подобного игнорирования отечественного и международного права, а также потере очевидной выгоды для государства”.

По словам Л.ОРОБЕЦ, во время реализации этого проекта Украина должна получить 15 млрд. дол. инвестиций, 200 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет и создать несколько тысяч рабочих мест.

«К тому же, добыча углеводородов на шельфе Черного моря позволит уменьшить энергетическую зависимость Украины от российского газа. Вместо этого до сих пор правительством не подписано соглашение о поставках газа в Украину на 2009 год», - сказала она, отметив: “К сожалению, действия ТИМОШЕНКО не имеют целью защиту национальных интересов. Это просто слишком дорогой для Украины PR-спектакль с премьером в главной роли».

Справка УНИАН. Vanco Prickerchenska Ltd. и Vanсo International Ltd. - дочерние предприятия Vanсo Energy Company, которая специализируется на геологических и геофизических исследованиях перспективных участков шельфа, глубоководном бурении. Офис Vanсo Energy находится в г. Хьюстоне (США).

Vanсo International Ltd в 2006 г. выиграла открытый конкурс и в октябре 2007 г. заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Согласно условиям соглашения, Vanсo International Ltd. уступила свои права и обязанности по соглашению своему связанному лицу - Vanco Prickerchenska Ltd.

Министерство охраны окружающей природной среды своим приказом поручило Государственной геологической службе аннулировать специальное разрешение (№3183 от 5 декабря 2007 года) на пользование недрами компании Vanco Prickerchenska Ltd. - на геологические исследования, в частности, и опытно-промышленную разработку месторождений с последующей добычей нефти и газа на Прикерченском участке недр континентального шельфа Черного моря.

В документе отмечается, что такие меры приняты в связи с наличием оснований для аннулирования специального разрешения на пользование недрами.