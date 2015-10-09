Прокуратура заявила о раскрытии обстоятельств штурма Майдана в ночь на 19 февраля 2014 года

Об этом говорится в сообщении управления на странице в Facebook.

Следствием установлено, что подготовку к возможному применению сил и средств АТО безосновательно организовывалось с января 2014 года.

"Непосредственный план силового разгона участников митинга, разработанный во исполнение преступного указания экс-руководства государства совместно с бывшими руководителями МВД Украины и СБУ, предусматривал полную зачистку от митингующих Майдана Независимости, прилегающих улиц и проведение силовой фазы АТО в здании Федерации профсоюзов Украины. В свою очередь привлеченные «титушки» после вытеснения протестующих к Михайловской площади должны были рассеивать их и разгонять", - сообщается в ГПУ.

В Управлении спецрасследований отметили, что организаторы четко осознавали, что указанные намерения приведут к большому количеству пострадавших и жертв, но сознательно шли на это. "Умышленно и грубо нарушая требования Закона Украины «О борьбе с терроризмом», каждый из руководителей органов внутренних дел и СБУ начал организовывать подчиненные ему органы, а также «титушек» для достижения преступной цели, формально создавая видимость организации и проведения АТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения проведения преступных действий была приостановлена работа киевского метрополитена, организовано блокирование трансляции некоторых телевизионных каналов, а также отключение центра столицы от электросети.

"В результате скоординированных преступных действий руководителей МВД Украины, СБУ и других лиц примерно с 19 часов 18 февраля до 6 часов 19 февраля 2014 года сотрудниками органов внутренних дел и СБУ незаконно осуществлена попытка силового разгона митингующих, в результате чего вследствие чрезмерного применения физической силы, специальных средств, спецтехники и скрытого применения огнестрельного оружия убито 10 человек и 64 лицам нанесены телесные повреждения. Пожар, возникший в результате проведения силовой фазы АТО в здании Федерации профсоюзов, унес жизни двух человек и нанес значительные материальные убытки. Во время выполнения своей роли в преступном плане «титушками» убит один человек и причинены телесные повреждения еще 8", - информирует Генпрокуратура.

Пострадали в незаконной операции и правоохранители, среди которых погибло 5 человек, а 10 получили телесные повреждения.

Отмечается, что следователям удалось реконструировать хронологию событий и собрать достаточные доказательства для подозрения бывших высокопоставленных чиновников в организации и осуществлении силового разгона митингующих за вышеописанных обстоятельств.