Судья 'МастерШеф' сделал пластическую операцию (фото)

Известный шеф-повар и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво перенес пластическую операцию. Подробности он рассказал в сторис в своем Instagram.
54-летний кулинар поделился кадрами из клиники, где ему провели операцию. На них он лежит на операционном столе, а на лице нанесена специальная хирургическая "разметка".
"Вы знаете, что я работаю на телевидении. Для меня важно хорошо выглядеть. Это была блефаропластика – операция на веках. Долго колебался, но все же решил довериться врачам и сделать это для себя", – отметил Эктор Хименес-Браво.
Он отметил, что для него такие операции – акт проявления любви к себе и заботы.
"И если есть возможность что-то деликатно улучшить и от этого чувствовать себя увереннее, то почему бы и нет?", – спросил шеф-повар у своих подписчиков.
Он отметил, что сейчас результат операции увидеть сложно, ведь на лице есть отеки после процедуры.
"Но уже сейчас я понимаю, что это было правильное решение", – сказал Эктор Хименес-Браво.
Также Хименес-Браво рассказал, что уже имел опыт изменений – делал пересадку волос, и тогда тоже долго сомневался, нужно ли это.
Поделиться финальным результатом кулинар пообещал после полной реабилитации.
