Корональная дыра на Солнце поворачивается к Земле: будут ли новые магнитные бури

В скором времени ситуация может кардинально измениться.

В последние дни геомагнитная обстановка полностью нормализовалась, магнитных бурь не наблюдается с 11 апреля. Однако в ближайшее время ситуация может изменится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Благодаря этому геомагнитное поле Земли будет спокойнм в течение 15 и 16 апреля, однако 17 числа появятся первые изменения.

Как сообщается, ожидаетсявлияние трансекваториальной корональной дыры, которая начнет влиять на нашу планету в концу 17 апреля. Из-за этого увелится скорость солнечного ветра и геомагнитные условия станут активными.

О магнитной буре пока речи не идет, но прогноз будет уточняться в ближайшие дни.

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце - что известно

Учёные выяснили, где формируются магнитные процессы, вызывающие бури на Земле. Исследование показало, что "магнитный двигатель" Солнца расположен на глубине около 200 тыс. км – в зоне тахоклины между внутренними слоями звезды. Именно там возникают мощные магнитные поля, проявляющиеся в виде пятен и вспышек.

Новые наблюдений подтвердили: внутри Солнца движутся потоки плазмы, формирующие цикл активности примерно на 11 лет. При этом изменения из глубины доходят до поверхности с задержкой в несколько лет.

